Церковні дзвони відтепер можуть стати сигналами тривоги

Церковні дзвони відтепер можуть стати сигналами тривоги

По всій Україні сигналами тривоги можуть виступати церковні дзвони. Почувши дзвін дзвонів необхідно терміново переходити в сховища, інформує канал Верховної Ради України, повідомляє РБК-Україна.

Відтепер окрім вже звичного для всіх гудіння сирен, в містах України лунатимуть й церковні дзвони. Так попереджувальна система сповіщення країни стане ефективнішою.

Верховна Рада України закликає громадян дотримуватися порядку та техніку безпеки.

Послідовність дій при звуку дзвонів та ж сама що й для сирен:

  • включити радіоприймач, телевізори та відкрити державні інтернет-канали зв'язку для того, щоб слухати розпорядження та вказівки органів виконавчої влади та місцевих відділів з питань цивільного захисту;
  • підготувати тривожну валізу;
  • підготувати медичну аптечку, документи, засоби зв'язку, особисту гігієну, запас їжі;
  • провести протипожежні профілактичні заходи (перекрити газ, відключити електропостачання тощо);
  • закрити всі вікна та кватирки;
  • пройти в укриття.
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