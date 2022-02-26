Церковні дзвони відтепер можуть стати сигналами тривоги
По всій Україні сигналами тривоги можуть виступати церковні дзвони. Почувши дзвін дзвонів необхідно терміново переходити в сховища, інформує канал Верховної Ради України, повідомляє РБК-Україна.
Відтепер окрім вже звичного для всіх гудіння сирен, в містах України лунатимуть й церковні дзвони. Так попереджувальна система сповіщення країни стане ефективнішою.
Верховна Рада України закликає громадян дотримуватися порядку та техніку безпеки.
Послідовність дій при звуку дзвонів та ж сама що й для сирен:
- включити радіоприймач, телевізори та відкрити державні інтернет-канали зв'язку для того, щоб слухати розпорядження та вказівки органів виконавчої влади та місцевих відділів з питань цивільного захисту;
- підготувати тривожну валізу;
- підготувати медичну аптечку, документи, засоби зв'язку, особисту гігієну, запас їжі;
- провести протипожежні профілактичні заходи (перекрити газ, відключити електропостачання тощо);
- закрити всі вікна та кватирки;
- пройти в укриття.