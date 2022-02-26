Церковні дзвони відтепер можуть стати сигналами тривоги

По всій Україні сигналами тривоги можуть виступати церковні дзвони. Почувши дзвін дзвонів необхідно терміново переходити в сховища, інформує канал Верховної Ради України, повідомляє РБК-Україна.

Відтепер окрім вже звичного для всіх гудіння сирен, в містах України лунатимуть й церковні дзвони. Так попереджувальна система сповіщення країни стане ефективнішою.

Верховна Рада України закликає громадян дотримуватися порядку та техніку безпеки.

Послідовність дій при звуку дзвонів та ж сама що й для сирен: