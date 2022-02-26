Війська РФ підходять до Енергодару з "Градами", є загроза АЕС - нардеп

В ході вторгнення Росії в Україну війська противника підходять до Енергодару. Реактивні системи залпового вогню "Град" спрямовані на Запорізьку АЕС, заявляє радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, повідомляє РБК-Україна.

"До цього моменту російські війська підходять до Енергодару і починають розміщувати "Гради", спрямовані на Енергодар і Запорізьку АЕС. Відповідні відомства України вже звернулися до міжнародних спільнот про те, що є велика загроза того, що російські окупанти можуть почати обстрілювати АЕС" , - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Херсоном російські війська підбили автомобіль швидкої допомоги, яка везла пораненого.

Також стало відомо, що російські війська зайняли територію колишнього аеропорту в Бердянську.