Українці перерахували на потреби армії 355 млн грн «єПідтримки» — Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що українці перерахували на допомогу армії 355 млн грн єПідтримки, повідомляє Новое время.

"355 млн єПідтримки українській армії. Дякуємо кожному з вас" , — написав міністр у Facebook.

З 25 лютого кошти єПідтримки можна витратити на допомогу українській армії, яка захищає країну від повномасштабної агресії РФ. Гроші можна перерахувати через Portmone — всю суму в 1000 грн або залишок на картці єПідтримки. Це можна зробити за посиланням. Також гроші через єПідтримку можна перерахувати з картки monobank, ПриватБанку чи Альфа-Банку — очікується, що інші банки підтримають ініціативу найближчим часом.

ЄПідтримкою можна скористатися, якщо ви маєте зелений COVID-сертифікат у застосунку Дія.