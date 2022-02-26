"Укрзалізниця" знищила всі залізничні вузли з Росією

ЗСУ продовжують активно та хоробро захищати українські землі від російських окупантів. Наразі Укрзалізниця знищила всі залізничні переходи з Росією, повідомляє РБК-Україна.

Зазначається, що компанія припинила будь-які відносини та взаємодію з ВАТ "Російські залізниці".

Також залізничні переходи між країнами, які забезпечували раніше перевезення тисяч вантажів і приносили економікам обох країн мільйони доларів, зруйновано.

Повідомляється, що також припинено диспетчерський зв'язок із РФ.

"Запит РЗ на відновлення зв'язку з АТ Укрзалізниця нічого не мав спільного з гуманітарною місією, це була нікчемна спроба відновити постачання військової техніки" , - йдеться у повідомленні.

До того ж Укрзалізниця повністю переорієнтує вантажні перевезення до Європи та продовжить розвивати "Шовковий шлях" в обхід Росії. Компанія готова стати повноцінним учасником логістичного ланцюжка Європейського Союзу.

Окрім того, вона продовжить розвивати перевезення з країнами Азії, зокрема Китаєм, та забезпечить якісну та швидку логістику між Азією та ЄС.