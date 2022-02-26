На Київській ГЕС виключають раптовий підрив дамби

Раптовий підрив дамби Київської гідроенергетичної станції (ГЕС) виключений. Сьогодні було встановлено додатковий захист, пише прес-служба "Укренерго", повідомляє РБК-Україна.

Повідомляється, що персонал Київської ГЕС встановив надагрегатну кришку гідроагрегату для додаткового захисту

"У комплексі з іншими заходами, будівля Київської ГЕС надійно захищена від ворога. Зараз проводяться підготовчі роботи до можливого підняття затворів водозливної греблі. При необхідності ми поступово спустимо воду з Київського водосховища. Персонал станції на місці і не допустить раптового підриву дамби. Відповідно ніяких підтоплень Києва не буде" , - йдеться в повідомленні.

Також в компанії закликали киян зберігати спокій і не піддаватися інформаційним атакам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київську ГЕС взяли під посилену охорону.