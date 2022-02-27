Держспецзв'язку: російські війська підірвали газопровід у Харкові
Російські війська підірвали газопровід у Харкові. Жителів міста заспокоюють, що це-не ядерний вибух, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
У Харкові на Данилівці російські окупанти підірвали газопровід вночі 27 лютого. На відео видно великий вибух.
У службі зазначають, що це не було ядерним вибухом.
"Застерігаємо від дезінформації: це не є ядерним ударом, хоча вибух візуально схоже на нього", - йдеться в повідомленні.