Держспецзв'язку: російські війська підірвали газопровід у Харкові

Російські війська підірвали газопровід у Харкові. Жителів міста заспокоюють, що це-не ядерний вибух, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

У Харкові на Данилівці російські окупанти підірвали газопровід вночі 27 лютого. На відео видно великий вибух.

У службі зазначають, що це не було ядерним вибухом.