Російські канали більше не зможуть отримувати прибуток на YouTube: подробиці заборони

YouTube оголосив про припинення можливості монетизації контенту на своїй платформі для деяких російських каналів, включаючи RT (колишній Russia Today). Вони не зможуть отримувати прибуток за свої відео через війну в Україні, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Відеоплатформа зазначає, що прийняти таке рішення їх змусили "виняткові обставини в Україні".

"У світлі виняткових обставин в Україні ми робимо ряд дій. Наші команди почали призупиняти здатність певних каналів приносити дохід на YouTube, включаючи канали RT по всьому світу" , - йдеться в заяві.

YouTube уточнює, що рекомендації, які перенаправляють користувачів на ці канали, будуть "сильно обмежені".

"У відповідь на запит уряду ми обмежили доступ до RT і ряду інших каналів в Україні" , - додали в YouTube.

Нагадаємо, що Facebook також заборонив рекламу і монетизацію для російських ЗМІ. Причина - війна Росії в Україні.