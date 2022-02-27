Резніков розповів, що змінили три доби опору Росії

З моменту початку війни Росії проти України та нашої оборони пройшло три дні, за які українська армія продемонструвала силу і показала, що ніде в Європі такої більше немає, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у своєму зверненні.

Він наголосив, що 72 години опору військам агресора "назавжди змінили нашу країну і світ".

"Де всі ті, хто обіцяв за 72 години захопити Київ? Де вони? Я їх не бачу. Я тільки чую, як вони виправдовуються" , - висловився Резніков.

Глава Міноборони при цьому відзначив героїзм, хоробрість і відвагу українських захисників.

"Я бачу героїчну армію, звитяжну гвардію, безстрашних прикордонників, самовідданих рятувальників, надійних поліцейських, невтомних ангелів-медиків. Усіх, хто виконує свій обов’язок. Я бачу тисячі і тисячі Громадян, які взяли до рук зброю, стали до лав територіальної оборони і б'ються" , - сказав він.

При цьому міністр звернув увагу, що це бачить також і весь світ.

"Попереду ще багато випробувань. Але в нашу перемогу тепер віримо не тільки ми. Подивіться навколо. Багато хто нарешті здолав страх і наважився кинути виклик Кремлю. З кожною годиною все більше людей усвідомлює, що ніде в Європі немає такої армії. Ніде. І що без цієї армії і нашого народу Європа ніколи не буде в безпеці. Без нас Європи просто не буде" , - наголошує Резніков.

Він додав, що тому вже зараз в Україну надходить допомога, яка "ще три дні тому була неможливою".