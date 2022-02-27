Мер Миколаєва: ситуацію контролюють ЗСУ, бронетехніка у місті – українська

Ситуацію в Миколаєві контролюють Збройні Сили України, танки та бронетехніка на території міста – українські, повідомляє Українська правда.

Про це заявив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.

"Сьогодні у місті є кілька російські ДРГ, але ситуація під контролем. Танки та бронетехніка, що перебуває зараз на території міста – українська. Будьте уважні та бережіть себе" , – написав він.

Він додав, що поки що ситуація в Миколаєві не є безпечною, проте українська армія охороняє місто.