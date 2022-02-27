Маляр: ЗСУ перехопили штурмовиків під Києвом і зупинили десантників у морі

За минулі Збройні Сили України нарощували угруповання, що виконують завдання оборони Києва і на північному і північно-східному напрямках. Подробиці розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

За її словами, авіація повітряних сил України протягом доби перехопила штурмовиків і транспортних літаків противника в небі над Києвом.

Також українські бійці зірвали плани російських окупантів у Чорному морі.

"Військово-морські сили зірвали висадку морського десанту в Чорноморській оперативній зоні" , - йдеться в повідомленні.

Угруповання ООС протягом доби продовжувало вести активні мобільні пошуково-ударні дії в районі проведення операції об'єднаних сил і перейшли до маневрових дій.