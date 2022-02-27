ОДА: до Харкова прорвалася російська техніка, йдуть бої

ОДА: до Харкова прорвалася російська техніка, йдуть бої
Фото: Vitaly V. Kuzmin

У Харкові тривають бої.﻿ Вже є інформація про ворожу техніку, яка прорвалася до міста. На цю мить бої тривають, пише Людмила Жукова, РБК-Україна.

По місту пересувається ворожа техніка. Інформацію підтвердили в обласному департаменті цивільного захисту. У зв'язку з оперативною ситуацією, транспорт в районі Олексіївки скасований.

Надходять повідомлення про прорив колони бронемашин "Тигр" у районі Олексіївки з боку Малої Данилівки, а також поряд із Гідропарком. У соцмережах пишуть про машини на вулиці Саперній. Бачили російські "Камази" на Шишківці.

Ніч із 26 на 27 лютого на Харківщині була важка. За Окружною вибухнув газопровід.

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