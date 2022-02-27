Залужний: ЗСУ збили крилату ракету, випущену на Київ із Білорусі

З території Білорусі була випущена крилата ракета в бік української столиці. Повітряні сили ЗСУ змогли збити ворожу ракету, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Про це заявив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

"Повітряні Сили ЗС України кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22. Це черговий військовий злочин РБ і РФ" , - заявив Залужний.

Нагадаємо, за даними Генштабу, протягом доби вороги били по Києву та іншим містам балістичними і крилатими ракетами і застосовували авіацію з території Білорусі та Криму.