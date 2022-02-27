Пєсков: делегація РФ прибула до Білорусі на переговори з Україною

Російська делегація прибула до Білорусі на переговори з Україною, заявив у неділю речник президента РФ Дмитро Пєсков, пише Юлія Бойко, "Интерфакс".

"Відповідно до досягнутої домовленості, російська делегація, що складається з представників МЗС, Міноборони та інших відомств, включаючи адміністрацію президента, прибула до Білорусії для переговорів з українцями. Будемо готові розпочати ці переговори в Гомелі" , - сказав Пєсков журналістам.

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