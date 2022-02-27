Пожежа на нафтобазі під Васильковом: загрози для людей немає

Станом на ранок 27 лютого в результаті пожежі на нафтобазі під Васильковом загрози для людей немає. Інформація про жертви і постраждалих уточнюється, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 27 лютого приблизно о 01:00 поблизу села Крячки Фастівського району в результаті обстрілу загорілося сховище з нафтопродуктами на базі "КЛО".

"В даний час горіння відбувається в межах обвалення, поширення пожежі немає. Загрози для людей немає" , - йдеться в повідомленні.

Підрозділи ДСНС привели в готовність і при першій можливості вони будуть введені на гасіння після обстрілів. Крім того, створено резерв Кіровоградської та Черкаської області до 200 осіб та 50 одиниць техніки ДСНС.

Вночі місцевих жителів закликали закрити вікна в будинках, оскільки через пожежу на нафтобазі по повітрю розносяться шкідливі речовини.