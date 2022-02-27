РНБО: війська РФ зазнали великих втрат у живій силі та техніці

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російські окупанти зазнали великих втрат за минулу добу, пише Людмила Жукова, РБК-Україна.

"Четвертий день Національного спротиву. День і нічь видалися гарячими для російських окупантів у прямому сенсі. Ворог зазнав великих втрат як у живій силі, так і в техніці. Тривають важкі бої біля Харкова, який ворог хоче взяти в облогу. На Півдні українські війська і ТРО дають відсіч спробам десантування. Уночі в столиці відбувався "відстріл" ворожих ДРГ" , – повідомив Данілов.

Він додав, що ця робота по зачистці території Києва триватиме і сьогодні.

"Президент України, Уряд, центральні органи виконавчої влади знаходяться в столиці - працюють над організацією відсічі російському вторгненню. Ситуація напружена, але хочу, щоб ви знали - з кожним днем нашого Національного спротиву ми міцнішаємо!" , – написав секретар РНБО.