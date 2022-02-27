У Зеленського назвали причини відмови від переговорів з РФ в Гомелі

Україна відмовилася від переговорів з Росією у білоруському Гомелі з кількох причин. Серед них - вимога Москви, щоб українська армія склала зброю, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Шановні колеги, ми також почули заяви про те, що російська делегація прибула в Гомель на переговори. Мушу заявити, що представників України там не буде. Такий формат дійсно обговорювався. Але в останній момент переговірники РФ зажадали, що українська армія повинна спочатку скласти зброю" , - зазначив він.

За його словами, демонстративне рішення російської сторони їхати в Гомель – це спроба перекласти відповідальність за зрив на Україну.

"Це неправда. Україна готова до переговорів, але не готова вислуховувати будь-які попередні умови. Це стосується і місця проведення. Ми не можемо їхати до Білорусі, з території якої в наші міста прямують літаки та ракети. Також у питаннях безпеки нашої делегації ми змушені були б покладатися на гарантії сторони, що приймає. Враховуючи попередні події, такі гарантії коштують дуже мало" , - додав Никифоров.

Він також зазначив, що Україна готова зустрічатися у будь-якому нейтральному місті.