Франція відправить в Україну паливо та оборонну зброю

Франція направить в Україну паливо разом із оборонною технікою, щоб підтримати опір країни російському вторгненню. Рішення прийняла Рада національної оборони, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У заяві Єлисейського палацу не було подробиць про оборонне обладнання, але раніше в суботу повідомили журналістам, що воно може містити протитанкову зброю.

Рада національної оборони також погодилася заморозити фінансові активи росіян, на які поширюються санкції, і оголосила про заходи щодо "боротьби з пропагандою впливових осіб та російських ЗМІ на європейській землі", йдеться у заяві. Подробиць про ці заходи не повідомляється.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про "посилення економічних та фінансових санкцій" відповідно до Європейського союзу та США, йдеться у заяві.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Франція передасть Україні зброю. Крім того, країна надасть військове обладнання.