Під Сумами російські танки розстріляли автобус з цивільними – ОДА

В Сумській області російські військові розстріляли з танків автобус з цивільними. Інформація щодо постраждалих поки уточнюється, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

Про це заявив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Обстріл стався між Чупахівкою і Довжиком, Охтирський район.

"Російські танки розстріляли автобус з цивільними. Швидкі допомоги до нього зараз не підпускають. Місцевість навколо замінована, проїхати до них не можуть" , - написав чиновник.

Зараз сімейні лікарі пішки із амбулаторії виходять їм на зустріч, на місце розстрілу.

"Будуть намагатися надавати їм медичну допомогу до приїзду швидкої. Інформація перевірена. Деталі згодом" , - додав Живицький.

Раніше ми писали, що українці зупиняють танки без жодного пострілу, а також закидують ворожу техніку коктейлями "Молотова".