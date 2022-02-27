У Міноборони опублікували оперативні дані про втрати військ РФ
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр опублікувала оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії за 24, 25 та 26 лютого, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.
Сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби війни Російської Федерації в Україні:
- Літаки 27
- Вертольоти 26
- Танки 146
- Бойові броньовані машини 706
- Гармат 49
- ЗРК БУК 1
- Град 4
- Автомобільна техніка 30
- Цистерни 60
- БПЛА ОТР 2
- Кораблі / катери 2
- Засоби ППО
- Особовий склад орієнтовно 4300 (уточнюється)
Інформація орієнтовна і може уточнюватися, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджені на веденні бою.
Крім того, інформацію ми можемо отримати тільки по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі за часом. Надходження даних може відбутися на наступний день, а іноді й через день.
Крім того, якщо бій тривав вночі, і почався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то досить складно відокремити в яку добу відбулися ті чи інші втрати.