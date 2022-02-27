У Міноборони опублікували оперативні дані про втрати військ РФ

У Міноборони опублікували оперативні дані про втрати військ РФ
Фото: Facebook

Заступни﻿ця міністра оборони Ганна Маляр опублікувала оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії за 24, 25 та 26 лютого, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

Сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби війни Російської Федерації в Україні:

  • Літаки 27
  • Вертольоти 26
  • Танки 146
  • Бойові броньовані машини 706
  • Гармат 49
  • ЗРК БУК 1
  • Град 4
  • Автомобільна техніка 30
  • Цистерни 60
  • БПЛА ОТР 2
  • Кораблі / катери 2
  • Засоби ППО
  • Особовий склад орієнтовно 4300 (уточнюється)

Інформація орієнтовна і може уточнюватися, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджені на веденні бою.

Крім того, інформацію ми можемо отримати тільки по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі за часом. Надходження даних може відбутися на наступний день, а іноді й через день.

Крім того, якщо бій тривав вночі, і почався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то досить складно відокремити в яку добу відбулися ті чи інші втрати.

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