ДСНС: влучення снаряду в пункт захоронення ядерних відходів не підтвердилося

Інформація про влучення в пункт захоронення ядерних відходів при обстрілі Києва не підтвердилася. Снаряд не влучив у важливі об'єкти, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що рятувальники Київського гарнізону і співробітники дослідно-випробувальної лабораторії ДСНС встановили, що внаслідок обстрілів невідомий об'єкт влучив поруч з філією "Об'єднання Радон" і не влучив у важливі об'єкти.

"Вихід радіонуклідів в навколишнє середовище не відбувся, радіаційний фон в нормі, поверхневого забруднення немає" , - зазначила заступник директора підприємства Олена Полякова.

Дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС підтвердила, що загрози для населення немає.

Раніше Державна інспекція ядерного регулювання України заявила, що в результаті масованого ракетного і зенітного обстрілу Києва було влучення в пункт захоронення радіоактивних відходів столичної філії об'єднання "Радон".