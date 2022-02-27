Зеленський: Україна подала позов на РФ до Міжнародного суду ООН

Президент Володимир Зеленський заявив, що обстріли українських міст в ході війни Росії з Україною тягнуть на міжнародний трибунал. Українська сторона фіксує військові злочини російської армії, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

"Те, що окупанти роблять Харкову, Охтирці, Києву, Одесі та іншим містам і селищам, тягне на міжнародний трибунал. Всі ці злочини ми чітко фіксуємо. І цих злочинів було б набагато більше, якби не наші мужні захисники" , - заявив президент.

У своєму Твіттері президент повідомив, що Україна офіційно направила позов проти Росії до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

"Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня" , – заявив Зеленський.

Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові в результаті обстрілу житлових кварталів один зі снарядів снаряд влучив у багатоповерхівку, загинула мирна мешканка.

Також повідомлялося, що російські війська ракетами розстрілюють цивільні будинки в Києві.