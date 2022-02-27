Зеленський: Україна подала позов на РФ до Міжнародного суду ООН
Президент Володимир Зеленський заявив, що обстріли українських міст в ході війни Росії з Україною тягнуть на міжнародний трибунал. Українська сторона фіксує військові злочини російської армії, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.
"Те, що окупанти роблять Харкову, Охтирці, Києву, Одесі та іншим містам і селищам, тягне на міжнародний трибунал. Всі ці злочини ми чітко фіксуємо. І цих злочинів було б набагато більше, якби не наші мужні захисники", - заявив президент.
У своєму Твіттері президент повідомив, що Україна офіційно направила позов проти Росії до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
"Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня", – заявив Зеленський.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові в результаті обстрілу житлових кварталів один зі снарядів снаряд влучив у багатоповерхівку, загинула мирна мешканка.
Також повідомлялося, що російські війська ракетами розстрілюють цивільні будинки в Києві.