ЗСУ: В Україну від союзників прийшла велика партія ракет

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що від західних партнерів прийшла велика партія ракет класу "повітря-повітря", пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

"Від наших західних партнерів для авіації Повітряних Сил ЗСУ надійшла велика партія ракет класу "повітря-повітря". Вони вже під крилами наших винищувачів. Льотчики запевняють, що на всіх окупантів вистачить! Слава Україні! Дякуємо союзникам антипутінської коаліції за потужну підтримку українського війська" , - сказано в повідомленні.