Волинська ОДА: з Білорусі завдано удару по військовій частині

Зі сторони Білорусі здійснено ще один ракетний обстріл. Цього разу під удар потрапила військова частина поблизу міста Володимир у Волинській області, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Про це заявив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

"Сьогодні вранці нанесено повітряно-ракетний удар зі сторони Білорусі по військовій частині поблизу міста Володимир. Інформація про загиблих встановлюється. Щодо решти території, то ситуація контрольована. Кордон не порушений" , - заявив Погуляйко.

За його словами, область знаходиться під повним контролем та захистом українських військових.

"Наша система оборони складається з прикордонників, ЗСУ, нацгвардії, поліції, ДСНС. У кожному районі є батальйон тероборони. Не сумнівайтесь, кожен виконує свої функціональні обов’язки. Всі працюють, аби бути готовими навіть до найгіршого сценарію. Ситуація наразі контрольована" , - додав губернатор.

Нагадаємо, що сьогодні українські захисники збили ворожу ракету, що була запущена з території Білорусі в сторону Києва.