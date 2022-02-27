Украерорух: 16 країн ЄС закрили небо для російських літаків

16 країн ЄС вже заявили про заборону польотів російської авіації у своєму повітряному просторі. Украерорух веде консультації щодо закриття всього повітряного простору ЄС для літаків країни-агресора після вторгнення Росії в Україну, пише Travel, РБК-Україна.

Міністерство інфраструктури звернулось до Міжнародної організації повітряного транспорту (IATA) з проханням підтримати звернення України щодо виключення російських авіаперевізників з усіх інституцій асоціації. Йдеться про BSP, Clearing House, MITA, Interline.

Відповідно до офіційно виданих NOTAM (Notice To Air Missions), країни, які закрили небо:

Латвія

Литва

Естонія

Румунія

Словенія

Фінляндія

Німеччина

Великобританія

Чехія

Польща

Румунія

Болгарія

Також повідомляється, що Австрія, Данія, Швеція та Ірландія прийняли рішення закрити небо для російських літаків.

Що означає закриття повітряного простору для рейсів російських літаків

Всі повітряні судна з ліцензією, виданою РФ, не можуть входити в суверенний повітряний простір цих країн. Про свої наміри вже заявили й інші країни, зазначається на сторінці "Украерорух".

"Однозначно можемо говорити про повну втрату РФ міжнародного авіасполучення. А це тягне за собою втрату величезної кількості робочих місць високоспеціалізованого персоналу, втрату цілих галузей як туризму, агентського ринку, так і вантажних перевезень, технічних галузей" , - пояснює наслідки експерт з авіаційного права Андрій Гук.

За його словами, російським літакам не буде куди летіти на захід, крім Білорусі. Також наслідками буде заборона постачати літаки та запчастини до РФ.