ОДА: Харків повністю під контролем України

В Харкові влада відзвітувала, що станом на 12.45 27 лютого місто повністю контролюється українською стороною. Також з'явилися актуальні дані по районах, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

Про це заявив Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА.

"Контроль над Харковом повністю наш! Працюють ЗСУ, Нацполіція, Тероборона, відбувається повна зачистка міста від ворога" , - заявив чиновник.

За його словами, "російський ворог - абсолютно деморалізований". Безпосередньо у Харкові, кидаючи посеред дороги ворожу техніку, українським військам здаються цілі групи по 5-10 осіб. Як тільки бачать хоча б одного представника ЗСУ - здаються.

Щодо ситуації в області станом на зараз:

Чугуїв - повністю під контролем українськими військами, розвішені українські прапори на адмінприміщеннях.

Наразі наступ російського агресора триває у Липецькому напрямку, Вовчанському та Бєлгородському.

Фіксуються окремі колони російської техніки. Збройні Сили України на своїх позиціях ведуть активну боротьбу.