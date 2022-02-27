Monobank продовжив на місяць пільговий період за картками і скасував внесення обов'язкового платежу в цьому місяці, пише Людмила Жукова, РБК-Україна.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

"Ми продовжуємо на місяць пільговий період і скасовуємо внесення обов'язкового платежу в цьому місяці. Ми не виносимо заборгованість на прострочення і не нараховуємо ніяких штрафів і підвищених відсотків за непогашення заборгованості" , - повідомив він.