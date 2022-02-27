Генштаб – росіянам: розрядіть зброю, це ваш квиток додому

Генеральний штаб Збройних Сил України звернувся до російських військовослужбовців. Порадив їм скласти зброю, оскільки це їх квиток додому, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Про це заявив заступник головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенанта Євгена Мойсюк.

"Ми даємо вам можливість повернутися до своїх рідних, не втративши свого життя та гідності. Розрядіть зброю, підніміть руки, щоб наші військовослужбовці та мирні жителі могли зрозуміти, що ви нас почули. Це ваш білет додому. Ідіть, захищайте свою батьківщину, а не руйнуйте нашу!, - заявив Мойсюк.