Російський олігарх Фрідман назвав війну з Україною трагедією

Один з найбагатших людей Росії, власник "Альфа Банку" Міхаїл Фрідман, народжений у Львові, засудив вторгнення Росії до України, повідомляє Ділова столиця.

Відповідний лист із засудженням конфлікту він надіслав своїм працівникам з посиланням на FT.

"Хоча рішення здається жахливо далеким, я можу лише приєднатися до тих, хто гаряче бажає покінчити з кровопролиттям. Я впевнений, що мої партнери поділяють мою точку зору" , — повідомив Фрідман.

Він зазначив, що народився на заході України і прожив там перші 17 років свого життя, а його батьки досі проживають у Львові, який є улюбленим містом російського бізнесмена. У Львові Фрідман створив Leopolis Jazz Fest, який вважають одним з головних джазових фестивалів на сході Європи.

"Але більшу частину свого життя я є громадянином Росії, будуючи та розвиваючи бізнес. Я глибоко прив’язаний до українського та російського народів і вважаю нинішній конфлікт трагедією для них обох" , — додав Фрідман.

Фрідман став першим великим російським бізнесменом, хто публічно виступив проти війни в Росії проти України. Досі бізнесмен утримувався від політичних заяв.

Міхаїл Фрідман — один з найбагатших росіян. Російський Forbes оцінює його статки у 15,5 млрд доларів. Крім цього, Фрідмана вважають 11 у списку найбагатших мешканців Британії.