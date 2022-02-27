Румунія надасть Україні боєприпаси та військову техніку
Румунія надасть Україні військову і гуманітарну допомогу на суму понад 3 млн євро, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.
Про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ з посиланням на спікера уряду Румунії Дана Кербунару.
Зокрема, назвали перелік того, що нададуть українцям:
- боєприпаси,
- бронежилети,
- каски,
- паливо,
- медичне обладнання,
- медикаменти.
Також країна готова лікувати у своїх військових госпіталях поранених українців.
Додамо, що сьогодні, 27 лютого - четверта доба масштабного вторгнення Росії в Україну. ЗСУ та звичайні українці обороняються від агресора всіма силами.
Раніше ми повідомляли, що Німеччина заявила про "розворот на 180 градусів" щодо поставок зброї Україні.
Також ми писали, що війна Росії з Україною загрожує російському автопрому масштабними проблемами.