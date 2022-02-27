Генштаб: ЗСУ стримують супротивника під Києвом, триває оборона Херсона

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію в Україні станом на 13:00 27 лютого, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

Триває повітряно-наступальна операція, в ході якої ворог продовжує обстріли військової та цивільної інфраструктури. Від початку доби російські окупаційні війська завдали 5 авіаційних і 16 ракетних ударів.

Ще одним центром концентрації окупаційних військ стала Республіка Білорусь:

- до аеродрому Мачулищі перекинуті 10 вертольотів зі складу 15 БР АА, що базується в населеному пункті Острів Псковської області, а також 2 літаки Ан-124 Повітряно-космічних сил;

- до аеродрому Барановичі-чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Перегрупувавши війська, противник здійснює наступальні дії в напрямку Києва. Сили оборони столиці захищають місто.

Командувачем обороною Києва є генерал-полковник Олександр Сирський, комендантом оборони міста-Герой України, полковник Сергій Собко.

Противник продовжує здійснювати військові злочини, здійснюючи обстріли мирних українських міст Харків і Балаклія.﻿ Йде відчайдушна оборона міста Херсон.

Угруповання Чорноморського флоту ЗС РФ виведене з морських баз із завданням вражати надводні сили ВМС України.

Противник робив спроби висадки морського десанту в районі Чорноморська. Ворожий десант знищений.

Підрозділи Тихоокеанського флоту ЗС РФ також залучені у ведення бойових дій.