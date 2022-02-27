ВП: на кордоні Білорусі відбудуться українсько-російські переговори
В Офісі президента підтвердили, що під час телефонної розмови Зеленського та Лукашенка домовилися провести переговори між Україною та Росією на українсько-білоруському кордоні у районі річки Прип'ять.
Про це йдеться в повідомленні ОП. Згодом інформацію про це також розмістив президент України.
Повідомляється, що зустріч відбудеться без попередніх домовленостей.
"Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації усі літаки, вертольоти та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі", – йдеться у повідомленні.