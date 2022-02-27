ВП: на кордоні Білорусі відбудуться українсько-російські переговори

В Офісі президента підтвердили, що під час телефонної розмови Зеленського та Лукашенка домовилися провести переговори між Україною та Росією на українсько-білоруському кордоні у районі річки Прип'ять.

Про це йдеться в повідомленні ОП. Згодом інформацію про це також розмістив президент України.

Повідомляється, що зустріч відбудеться без попередніх домовленостей.