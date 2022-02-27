Путін переводить сили стримування на посилений режим бойового чергування

Президент Росії Володимир Путін, який почав війну проти України, переводить сили стримування РФ на посилений режим бойового чергування. Російські ЗМІ "Новая газета" та "Дождь" пишуть, що це зокрема може означати використання ядерної зброї, повідомляє Новое время.

"Найвищі посадові особи провідних країн НАТО допускають агресивні висловлювання на адресу нашої країни. Тому наказую міністру оборони та начальнику генерального штабу перевести сили стримування російської армії у особливий режим несення бойового чергування" , — сказав Путін своїм маріонетковим главі Міноборони Сергію Шойгу та начальник Генштабу ЗС РФ Валерію Герасимову.

Путін поскаржився своїм посіпакам на західні санкції проти російської економіки, введені після початку повномасштабної агресії РФ проти України: