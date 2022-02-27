Геращенко: війська РФ у Бучі хочуть використати жителів як "живий щит"
Росія напала на Україну 24 лютого. Тепер окупанти у місті Буча Київської області хочуть використовувати дітей і жінок як "живий щит" для прориву до Києва, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
За його словами, окупанти говорять місцевим жителям у Бучі, що хочуть їх евакуювати у Київ. Однак, насправді вони хочуть з живих людей зробити "живий щит" для проходження в Київ.
Місцевих жителів закликають бути обережними.