США виділили українцям 54 млн доларів гуманітарної допомоги

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив про виділення Україні гуманітарної допомоги на суму 54 млн доларів. Гроші будуть виділені для постраждалих від російського вторгнення, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"США надають народу України додаткову гуманітарну допомогу на суму майже 54 мільйони доларів. Ця допомога дозволяє гуманітарним організаціям підтримувати вже нужденних громадян України і тих, хто нещодавно постраждав від неспровокованого і невиправданого нападу Росії" , - написав він.