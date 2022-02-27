Геращенко: ЗСУ знищили російську колону з літерою V під Києвом

Українські військові знищили російську танкову колону, позначену літерою V, яка прямувала у бік Києва, повідомляє Новое время.

Відео опублікував радник голови МВС Антон Геращенко.

"Буча. Ліквідовано колону російсько-фашистських окупантів. Техніка окупантів з літерою V горить так само добре, як і вся інша" , — написав він.

Вранці з’явилася інформація, що українські військовослужбовці розшукують колону, позначену літерою V, що рухається у бік Києва.

За даними МВС України, це особливо небезпечні терористи, які прибули до України зі спеціальним завданням.

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