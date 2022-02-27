Мер: Російські війська підійшли до Енергодару

Ситуація навколо можливого вторгнення російських військ до Енергодара залишається напруженою. У місті вже виявили диверсійні групи, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Про це заявив міський голова Дмитро Орлов.

"Станом на 14:30 ситуація в місті залишається напруженою. В Дніпрорудному та Василівці йдуть бої. Ворожа техніка біля Енергодару знаходиться досить близько, переміщується постійно, тому ситуація залишається складною. Вже в місті працюють невеличкі диверсійні групи, які намагаються прорватися на об’єкти" , – заявив очільник міста.

Напередодні окупанти на підступах до Енергодару виставили "Гради". У місті енергетиків розташована Запорізька АЕС. Профільні відомства звернулися до світової спільноти через загрозу обстрілів енергоблоків станції.