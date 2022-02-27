При ворожому обстрілі Гостомеля згорів АН-225 "Мрія"

З'явилася інформація про те, що в результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом, міг згоріти один з найбільших і потужних літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія", пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

Інформацію підтвердили у державному концерні Укроборонпром, до складу якого входить і ДП "Антонов".

У Гостомелі після обстрілу загорівся ангар, в якому знаходився літак АН-225 "Мрія".

В Укроборонпромі зазначили, що саме російські обстріли знищили флагман української авіації.

"Окупанти зруйнували літак, але не зможуть зруйнувати нашу спільну мрію. Вона обов’язково відродиться. За орієнтовними підрахунками на це знадобиться понад 3 млрд доларів та понад 5 років", – заявили в Укроборонпромі.

Україна докладе всіх зусиль, щоб ці роботи оплатила держава-агресор, додали в держконцерні.