Арестович: противник выдохся и тактически отступает

Російські війська, після того, як їх розгромили - перейшли в тактичний відступ. Позаштатний радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що противник видихся, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Зараз по усій країні відносна тиша, окрім Волновахи, яку знову взяли наші українські війська потужною контратакою і північно-західних околиць Києва, де противник спробував просунутись вперед окремими групами, як в Харкові, але потрапив під вогневе ураження нашої авіації та артилерії й бої територіальної оборони" , - заявив Арестович.

Як відзначив позаштатний радник керівника ОП, противник відступив й зайняв оборону на рубіжах 15-40 кілометрів від Києва.