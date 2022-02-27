Митрополит Епіфаній закликав Кирила забрати тіла росіян з України

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній звернувся з листом до очільника РПЦ Кирила через російське вторгнення. ﻿Про це повідомляється на офіційному сайті ПЦУ, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Митрополит не вірить у здатність голови російської церкви зробити бодай щось дієве для завершення агресії Росії, враховуючи його попередні публічні заяви.

"Але в мене ще залишається надія, що хоча б щодо своїх власних громадян, більшість із яких – православні християни, Ваша паства, у Вас знайдуться духовні сили проявити людяність і турботу" , – зазначив Епіфаній.

За його словами, тіла понад трьох тисяч убитих російських військовослужбовців знаходяться на землі України. Вітчизняна влада зверталася до Міжнародного Червоного Хреста з закликом посприяти поверненню тіл до Росії, але відповіді з російського боку досі не дочекалася.