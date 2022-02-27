Під час переговорів Зеленського з Лукашенком по Житомиру вдарили "Іскандером" (Оновлено)

О 17:10 у Житомирі в районі автовокзалу пролунав потужний вибух.

18:40 Місцеві жителі повідомляють, що ракета "Іскандер", випущена о 17:00 з території Білорусії, потрапила по військовій частині, розташованій в районі Житомирського аеропорту.

У цей же час розпочалися переговори Володимира Зеленського з Олександром Лукашенком за результатами яких Зеленський заявив, що Лукашенко обіцяв, що з території Білорусі не летітимуть ракети та наступатимуть війська.

У тому ж районі знаходиться Житомирський аеропорт. Де точно були вибухи, наразі не відомо.

За деякою інформацією, отработала система ПВО.

На Корбутівці прямо зараз повітряна тривога

Мер Житомира повідомив, що у місті йде оборона.