Геращенко: Із території Білорусі в бік України запущено ракети "Іскандер"

Із території Білорусі в бік України в неділю було запущено ракети "Іскандер", про це, з посиланням на радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Запуск "Іскандерів" по Україні з району Мозиря. Запуск у районі 17 00", - написав Геращенко в Телеграмі.

Він також виклав відео, на якому видно запущену ракету. За словами Геращенка, зйомка велася в Рівненській області, що межує з Білоруссю.