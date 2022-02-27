Геращенко: Із території Білорусі в бік України запущено ракети "Іскандер"
Із території Білорусі в бік України в неділю було запущено ракети "Іскандер", про це, з посиланням на радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Запуск "Іскандерів" по Україні з району Мозиря. Запуск у районі 17 00", - написав Геращенко в Телеграмі.
Він також виклав відео, на якому видно запущену ракету. За словами Геращенка, зйомка велася в Рівненській області, що межує з Білоруссю.