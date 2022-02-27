Укрзалізниця: які вокзали в Україні на даний момент закриті
Відправитися поїздом тимчасово неможливо з деяких пунктів до Сумської, Херсонської та інших областей, пише Євгенія Тугушева, РБК-Україна.
В Україні більшість вокзалів у всіх регіонах країни працюють і не закриваються. Про це повідомляє Укрзалізниція у Фейсбук.
Так, на ілюстрації видно, що поїзди курсують із Києва, Вінниці, Львова, Івано-Франківська та інших міст. Водночас деякі вокзали все ж таки закриті.
На цей момент в Україні закриті такі залізничні вокзали:
Херсонська область:
- Херсон;
- Новоолексіївка.
- Миколаївська область.
- залізничний вокзал міста Миколаїв;
Запорізька область:
- Пологи;
- Мелітополь;
- Бердянськ.
- Харківська область.
- Куп'янськ-Вузловий.
Донецька область:
- Бердянськ;
- Маріуполь;
- Волноваха;
- Бахмут.
Луганська область:
- Рубіжне.
Сумська область:
- Ворожба;
- Ромни;
- Тростянець/Смородине;
- Шостка;
- Хутір Михайлівський;
- Конотоп
Чернігівська область:
- Чернігів.