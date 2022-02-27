Роботу Telegram-каналів можуть заблокувати в Україні та Росії - Дуров
Засновник месенджеру Telegram Павло Дуров пообіцяв заблокувати роботу каналів на території Росії та України. Усе через велику кількість фейків під час війни, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
За словами Дурова, він не бажає, аби його месенджер використовували в якості інструмента поширення конфлікту й розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
"У разі ескалації ситуації ми розглянемо можливість частково чи повністю обмежити роботу Telegram-каналів у залучених країнах на час конфлікту", - пише Дуров.