Роботу Telegram-каналів можуть заблокувати в Україні та Росії - Дуров

Засновник месенджеру Telegram Павло Дуров пообіцяв заблокувати роботу каналів на території Росії та України. Усе через велику кількість фейків під час війни, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

За словами Дурова, він не бажає, аби його месенджер використовували в якості інструмента поширення конфлікту й розпалювання міжнаціональної ворожнечі.