Лукашенко запевнив мене, що в Україну з території Білорусі не будуть іти війська та летіти ракети - Зеленськи

Президент Володимир Зеленський у зверненні розповів про підсумки переговорів із білоруським диктатором Олександром Лукашенком, повідомляє Новое время.

"Ми не розмовляли два роки, а сьогодні я говорив з ним довго і дуже предметно. Я пояснив детально неможливість нашого зіткнення. Я не хочу, щоб ракети, літаки, гелікоптери летіли в Україну з Білорусі, щоб в Україну йшли війська з Білорусі, і він мене в цьому запевнив" , - заявив глава держави.

Зеленський також сказав, що Лукашенко запропонував йому провести зустріч української та російської делегацій на річці Прип'ять без жодних умов:

«Скажу прямо, як завжди: я не дуже вірю у результат цієї зустрічі, але нехай спробують. Щоб потім у жодного громадянина України не було жодного сумніву, що я як президент намагався зупинити війну, коли був нехай і маленький, але все ж таки шанс».