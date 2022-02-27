Військовим платитимуть по 100 тисяч гривень, доки не закінчиться війна, – Зеленський

Військовослужбовцям, які тримають зброю в руках, платитимуть по 100 тисяч гривень на місяць. Така сума буде виплачуватися, поки не закінчиться війна, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йдеться у заяві президента Володимира Зеленського.