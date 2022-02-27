Військовим платитимуть по 100 тисяч гривень, доки не закінчиться війна, – Зеленський
Військовослужбовцям, які тримають зброю в руках, платитимуть по 100 тисяч гривень на місяць. Така сума буде виплачуватися, поки не закінчиться війна, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Про це йдеться у заяві президента Володимира Зеленського.
"Ми будемо платити нашим військовослужбовцям, які тримають в руках зброю, по сто тисяч гривень на місяць. Не для того, щоб нам сказали: дякую. А для того, щоб вони знали, що країна їм точно вдячна. І так буде до тих пір, поки не закінчиться ця війна", - сказав він.