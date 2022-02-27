Кулеба відреагував на ядерну загрозу Путіна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував наказ президента РФ Володимира Путіна про переведення сил стримування на посилений режим бойового чергування, повідомляє Новое время.

У ході брифінгу Кулеба заявив, що це рішення Путіна є спробою тиску на українську делегацію перед переговорами і наголосив, що Україна не піддасться цьому тиску.

За його словами, Україна йде на переговори, аби вислухати Росію та висловити свою позицію.

"Якщо наказ президента Путіна привести у бойову готовність його ядерну зброю є прямою погрозою використати цю ядерну зброю проти України, то у мене дуже просте повідомлення: це буде катастрофою для світу, але це нас не зламає" , — сказав Кулеба.

Путін, який розпочав війну проти України, переводить сили стримування РФ на посилений режим бойового чергування. Російські ЗМІ "Нова газета" та "Дождь" пишуть, що це може означати використання ядерної зброї.