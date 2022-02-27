ЄС закриває повітряний простір для РФ – фон дер Ляйєн

Європейська комісія вирішила заборонити російським літакам входити у свій повітряний простір. Таке рішення оголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Про це вона повідомила в офіційному твіттері.

Фон дер Ляйєн оприлюднила новий перелік обмежень для Росії через агресію проти України. Усі вони стосуються авіаперевезень.

"Ми закриваємо повітряний простір ЄС для літаків, що належать Росії, зареєстрованих в Росії або контрольовані Росією. Вони не зможуть приземлитися, злетіти або пролетіти через територію ЄС. Зокрема, і приватні джети олігархів" , – зазначила президентка.

Окрім того, під заборону діяльності потрапила пропагандистська машина РФ. Державні медіа Russia Today і Sputnik не зможуть поширювати брехню про Путінську війну. Інструменти для заборони "токсичної та шкідливої дезінформації" в процесі розробки.

Третім кроком Євросоюзу стали нові санкції проти союзника Путіна – Олександра Лукашенка. Білоруська економіка зазнає удару по найважливіших секторах.