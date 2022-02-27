Вперше в історії: ЄС надасть Україну летальну зброю для оборони

Євросоюз профінансує придбання і доставку зброї для України, щоб допомогти їй давати відсіч російській армії. Це буде перший такий випадок в історії ЄС, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Вперше ЄС профінансує закупівлю і постачання зброї та обладнання у країну, що зазнала нападу. Ми також посилюємо санкції проти Кремля" , — сказала вона.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зазначив, що для цієї допомоги буде створений спеціальний механізм координації з українською стороною, щоб допомога максимально відповідала потребам.