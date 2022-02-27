Грузинський балкер відмовився заправляти російське судно

Грузинський екіпаж балкера відмовився допомагати російському судну, яка звернулось з проханням про заправку. Старший помічник капітана порадив російським окупантам грести веслами, повідомляє Ділова столиця.

У відповідь на запит російського корабля грузини відповіли:

"Ми відмовляємося від буксирування. Ми відмовляємося забезпечувати ваш корабль!"

"Русский корабль, иди на х*й! Слава Україні! Героям слава!" , — сказав старший помічний капітана.

Як повідомлялось, 24 лютого внаслідок обстрілу російськими окупантами острова Зміїний загинули 13 українських прикордонників.

Перед тим до острова підійшов російський військивй корабель, який вимагав від українських військових здатися. Відповідь прикордонників, які після цього ймовірно загинули – "Русский корабль, иди на х**!" вже стала одним з символів героїчного опору українців російським окупантам.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що тринадцятьом українським прикордонникам, які загинули на бойовому посту на острові Зміїний, присвоять звання Героя України посмертно.