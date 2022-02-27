Мер Василькова розповіла про ситуацію в місті

Міська голова Василькова Київської області Наталія Баласинович розповіла про ситуацію у місті після нічних боїв із російськими окупантами, повідомляє Новое время.

В ефірі всеукраїнського марафону на телеканалі Рада мер міста сказала, що після пожежі на нафтобазі для мешканців немає серйозної загрози, і попросила не нагнітати ситуацію. Вона повідомила, що за такого масштабу вибуху евакуація не потрібна. Вчора Васильків, аеропорт та нафтобаза зазнали обстрілу російськими балістичними ракетами та РСЗВ Град.

"Було тяжко, але ми вистояли, аеропорт не віддали, нікому нічого не віддали… Зараз, за інформацією, рухаються ворожі танки, хочуть сьогодні влаштувати фінальну битву. Але ми готові зустрічати ворога... Я і вся громада, вся Україна віримо у наші ЗСУ, наших хлопців. Все буде добре, ми обов'язково переможемо" , — наголосила Баласинович.

Вона додала, що пожежа на нафтобазі згасне за кілька днів, коли вигорить усе паливо. Зараз там вжили всіх необхідних заходів, щоб не допустити займання сусідніх резервуарів, їх постійно охолоджують.

Пожежа на нафтобазі КLО у Василькові сталася після ракетного обстрілу російськими військами міста в ніч на 27 лютого.

Співробітники компанії KLO змогли врятувати 15 вагонів із дизельним пальним та вісім вагонів із газом за лічені хвилини після удару російської ракети. Пізніше в Укрзалізниці повідомили, що вивезли з нафтобази 23 цистерни пального.